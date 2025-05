Maria De Filippi sfida Stefano De Martino? L’idea di Canale 5 di spostare Uomini e Donne in access fa tremare gli ascolti RAI. Duello da non perdere!

Chi l’avrebbe mai detto? La “regina di Mediaset” Maria De Filippi potrebbe presto incrociare i guantoni – televisivamente parlando – con Stefano De Martino, il suo ex pupillo dei tempi di Amici e oggi volto di punta della Rai. Il motivo? L’access prime time di Canale 5 è in crisi nera. “Striscia la Notizia”, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, è ormai molto lontano dai ricordo di ascolti stellari di soli pochi anni fa. Tanto che Mediaset potrebbe puntare su Queen Mary per correre ai ripari.

Maria de Filippi contro Stefano De Martino? Cosa potrebbe succedere nella battaglia dello share

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Striscia la Notizia sta racimolando davvero poco in termini di ascolti, tanto è vero che lo spettro di scendere al 10% o anche meno sembra sempre più vicino…

Ecco quindi che, in Casa Mediaset, si sta facendo largo un’ipotesi shock lanciata dal portale di Davide Maggio: perché non collocare proprio Uomini e Donne in quella fascia oraria così problematica?

La mossa avrebbe il sapore della sfida diretta tra due amici. Il dating show di Maria De Filippi è una macchina da guerra degli ascolti (anche in replica su La5) e ad essere il programma con i migliori dati relativi alla Total Audience.

E così, mentre Stefano dispensa pacchi e sorrisi ad “Affari Tuoi” su Rai Uno, Canale 5 potrebbe pensare di calare l’asso con tronisti, corteggiatori e la sempreverde Gemma Galgani.

La domanda è: Stefano De Martino riuscirà a resistere e a reggere il colpo anche se inflitto da Maria De Filippi? La maestra si ritroverà davvero a combattere contro l’allievo? Come la prenderanno i due dal punto di vista personale? Non ci resta che attendere per scoprire cosa stravolgerà i palinsesti televisivi ai quali siamo abituati.

