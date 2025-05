Mariotto confessa in TV: “ho rubato un calzino a Francesco Totti!” Il racconto surreale a “La Volta Buona”.

Guillermo Mariotto ha sorpreso tutti con una rivelazione curiosa durante la sua ultima ospitata a “La Volta Buona”, dove ha confessato di aver rubato un calzino a Francesco Totti. Proprio così, il celebre stilista e storico giudice di “Ballando con le stelle” ha raccontato con ironia e disinvoltura di essere riuscito ad impossessarsi, di nascosto, di uno dei calzini dell’ex capitano della Roma. Un gesto insolito e misterioso, che ha lasciato il pubblico divertito ma anche incuriosito. Come ha fatto Mariotto a compiere il “furto” senza essere scoperto? Qual era il contesto? E, soprattutto, per quale motivo lo ha fatto? La storia ha acceso la curiosità degli spettatori. E ora non resta che scoprire tutti i dettagli di questo strano episodio: se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

