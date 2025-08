Martina Ceretti è diventata nota al grande pubblico dopo lo scandalo Raoul Bova, ma cosa faceva prima di questa notorietà?

Prima che il suo nome diventasse sinonimo di scandalo e gossip a causa della serie di eventi che ha coinvolto in prima persona lei e l’attore Raoul Bova, Martina Ceretti aveva già fatto una comparsa nel mondo dello spettacolo. Un passato che in pochi ricordano, ma che oggi torna alla luce: Ceretti era apparsa in realtà come attrice in un videoclip di Eros Ramazzotti. Quell’esperienza allora sembrava segnare l’inizio di una carriera nel mondo della musica e della moda. Ma cosa è successo da allora? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress