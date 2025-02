A Verissimo, Platinette ha ringraziato Marco Liorni con parole toccanti: il pubblico ha mostrato tutto il suo affetto.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Maurizio Coruzzi, più celebre con il nome d’arte di Platinette, ha dedicato un sentito ringraziamento a Marco Liorni, riconoscendo davanti a tutto il pubblico televisivo l’enorme valore del loro rapporto speciale. L’ospitata nel talk show di Silvia Toffanin è stata infatti un’occasione per celebrare un legame di stima e amicizia, che non ha certo mancato di emozionare il pubblico. I telespettatori, infatti, hanno mostrato grande affetto per Coruzzi, apprezzandone le parole e il momento di condivisione. Ma che dedica avrà mai lasciato Platinette a Liorni? Se vuoi scoprirla, guarda il nostro nuovo video!

Platinette e la dedica a Marco Liorni: cosa ha detto Maurizio Coruzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Questo fine settimana, tra gli ospiti di Verissimo, c’è stata anche Platinette, ovvero Maurizio Coruzzi, che ha fatto un toccante ringraziamento a Marco Liorni.

Negli studi di Silvia Toffannin, infatti, Coruzzi ha fatto un “dolce ringraziamento” al conduttore Rai, ​facendogli una piccola dedica.

Nel 2023, infatti, Maurizio è stato colpito da un ictus ischemico e fu proprio Liorni ha dargli spazio in televisione. Per questo motivo ha voluto in qualche modo riconoscere al conduttore di avergli concesso di parlare dei suoi problemi di salute.

E i commenti dei telespettatori sono entusiasti, tra un “sei una forza della natura” e un “Quanta mi manca la Platinette in Mauro Coruzzi“.

‘Non farei mai più Verissimo’, Liorni spiazza con questa rivelazione

Tra l’altro proprio Marco Liorni a Verissimo è stato di casa quasi trent’anni fa, tra il 1996 e il 1998, prima come inviato e poi come conduttore.

Tuttavia, a riguardo qualche settimana fa ha detto a Tv – Sorrisi e Canzoni: “Non farei mai più Verissimo: è stato il periodo emotivamente più impegnativo. Per un anno sono stato inviato, a volte capitavo sulle scene a caldo dovendo intervistare persone a cui era appena morto qualcuno“.

Photo Credits: Kikapress