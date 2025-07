Max Angioni abbandona il palco per un nuovo ruolo ogni settimana: ogni martedì un mestiere diverso, tra risate e imprevisti

Dimenticate palco, microfono e monologhi: Max Angioni da questa settimana cambia mestiere. O meglio, lo fa ogni martedì in prima serata su Italia 1, con Max Working – Lavori in corso, il nuovo show che lo vede alle prese con i lavori più disparati, tra risate e guai sul posto di lavoro.

Dal 15 luglio, il comico amatissimo dal pubblico italiano diventa ogni settimana un apprendista in incognito, pronto a mettersi alla prova in due professioni per puntata. Ma non aspettatevi prove da reality: Max prende tutto molto sul serio. O almeno ci prova. Perché poi, inevitabilmente, entra in scena il suo spirito ironico, quel modo surreale e disarmante di raccontare la realtà che lo ha reso famoso.

Ogni episodio alterna il “campo di battaglia” – cioè i veri luoghi di lavoro – al palco del Teatro Civico di Rho, dove Max ripercorre le sue imprese tra video, racconti e gag con i veri datori che l’hanno ospitato.

Tra i mestieri affrontati: il tuttofare al circolo sportivo di Adriano Panatta, il mercante d’arte da Robertaebasta, il maggiordomo in un resort di lusso, il cuoco per una sera, l’agente immobiliare e persino il contadino e il pescatore. Ogni episodio è una piccola avventura a sé, dove la comicità diventa lente per esplorare con leggerezza – ma anche rispetto – il valore del lavoro.

Prodotto da Blu Yazmine, il programma gioca con il confine tra satira e realtà, mostrando quanto siano spesso impegnative le professioni che diamo per scontate.

Foto: Mediaset