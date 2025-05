Per la fumata nera del conclave, su La7 si è acceso un nuovo duello tra Mentana e Gruber: il web si scatena con commenti ironici.

In concomitanza con il conclave e la fumata nera del 7 maggio, su La7 si è consumato un nuovo episodio del silenzioso duello tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Nonostante fosse in onda la consueta maratona informativa condotta dal direttore del TG della rete di Urbano Cairo, dedicata alla prima giornata di votazioni per l’elezione del nuovo papa, a spuntarla — almeno in termini di attenzione — è stata la collega. Un curioso intreccio di coincidenze ha fatto sì che Gruber fosse in onda proprio durante il momento clou della serata, facendo sì che in molti notassero il fatto che la coincidenza potrebbe aver fatto arrabbiare non poco il direttore. Il pubblico non ha perso tempo: i social sono stati immediatamente inondati da commenti e battute ironiche, con tanti telespettatori scatenati nel commentare questo ennesimo capitolo del “duello” tra i due volti noti della rete. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

