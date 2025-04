Nina Moric torna a far discutere con un messaggio al vetriolo su Instagram: il duro attacco sembra essere diretto a Fabrizio Corona.

Nina Moric torna a far parlare di sé con un messaggio che non è passato inosservato. In una recente storia su Instagram, la modella croata ha lanciato una frecciata durissima che molti hanno interpretato come diretta al suo ex compagno, Fabrizio Corona. Anche senza fare nomi, il riferimento è apparso chiaro agli occhi di fan e media.

Nina ha scritto senza mezzi termini: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura“. Parole forti, che sembrano legarsi ai recenti eventi nella vita di Corona, da poco diventato padre per la seconda volta con la compagna Sara Barbieri. Un messaggio che ha subito alimentato polemiche e ipotesi su un nuovo strappo tra i due ex, da tempo protagonisti di una storia complessa e spesso dolorosa.

La Moric, che ha sempre dichiarato di voler proteggere a ogni costo loro figlio Carlos, non ha mai nascosto le difficoltà affrontate nel tentativo di mantenere rapporti civili con l’ex re dei paparazzi. Attraverso la sua storia su Instagram, Nina ha espresso un sentimento di delusione profonda e di amarezza.

Anche se il messaggio non ha avuto ulteriori commenti o precisazioni, il pubblico ha immediatamente letto tra le righe una richiesta di rispetto, responsabilità e maggiore attenzione verso chi non dovrebbe mai sentirsi abbandonato: i figli.

LEGGI ANCHE:– Nina Moric cosa fa oggi? La svolta mistica della modella: ‘prega in latino’. Cosa ha svelato Dagospia

Foto: Kikapress