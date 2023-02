Oggi è un altro giorno, lo scoop sui Ferragnez: le rivelazioni velenose in studio

I dubbi su Chiara Ferragni e Fedez continuano: problemi di coppia o solo trovata pubblicitaria per il contratto con Amazon Prime Video?

Nella puntata del 22 febbraio di “Oggi è un altro giorno” si è tornati a parlare della crisi tra i Ferragnez. Durante la trasmissione, Francesco Oppini ha svelato una nuova verità a proposito di ciò che è accaduto dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo.

Secondo Oppini, la crisi sembrerebbe essere rientrata, anche se non ha voluto rivelare le fonti delle sue informazioni. Stefania Orlando, invece, ha ipotizzato che la vicenda sia stata montata ad arte in vista della nuova stagione dei Ferragnez.

Inoltre, Vanity Fair ha riportato che la coppia sarebbe attualmente separata in casa e che abbiano chiesto una pausa dalle riprese della loro docu-serie su Amazon Prime Video. Nonostante ciò, la situazione della coppia rimane incerta e non è chiaro quale sia il futuro della loro relazione.

Quella misteriosa clausola ‘segreta’ di Chiara Ferragni con la RAI: perchè non è mai comparsa nei video dei backstage su Rai 1 durante Sanremo? Cosa svela Striscia la Notizia

L’inviato Pinuccio, del canale Rai Scoglio 24, ha indagato sul misterioso contratto tra la Rai e Chiara Ferragni. Secondo le informazioni raccolte, Chiara avrebbe impedito alle telecamere della Rai di accedere al backstage del Festival di Sanremo, riservando esclusivamente a Amazon, che produce la seconda stagione della serie “The Ferragnez” con Fedez, il diritto di riprenderla.

Tuttavia, il contratto tra la Rai e la Ferragni risulta essere segreto, tanto che persino il consiglio di amministrazione della Rai avrebbe richiesto di visionarlo. Pinuccio ha evidenziato come nei contratti standard che la Rai stipula con i superospiti del Festival, non è previsto alcun trattamento speciale come quello riservato alla Ferragni.

Inoltre, nel backstage del Festival trasmesso dallo speciale “Tg1 – Sanremo record”, non compare alcun frame della Ferragni. L’inviato ha quindi lanciato un appello all’influencer milanese, chiedendole di rendere pubblico il contratto.

La vicenda solleva molti interrogativi, sia riguardo la trasparenza della Rai e dei contratti che stipula con i suoi ospiti, sia sulle dinamiche del mondo dell’intrattenimento e della pubblicità. Resta da vedere se Chiara Ferragni risponderà all’appello e se verranno chiariti i dubbi sollevati dal servizio di Striscia la notizia.

Foto: Kikapress