Un dettaglio su un pacchista di Affari Tuoi ha confuso i telespettatori: l’omaggio di Stefano De Martino a Maria De Filippi.

Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 16 giugno, è spuntato fuori un dettaglio curioso ha attirato l’attenzione del pubblico: protagonista involontario della scena è stato Giovanni, nuovo pacchista calabrese di professione postino, finito al centro di un omaggio che Stefano De Martino ha fatto nei confronti di Maria De Filippi. Nel momento in cui le telecamere lo hanno inquadrato, è infatti accaduto qualcosa che ha fatto scattare una strana associazione mentale subito notata dai telespettatori. In molti, infatti, si sono ritrovati a pensare improvvisamente a un’altra rete televisiva e a un altro celebre programma. Ma cosa ha causato questo inaspettato crossover tra i palinsesti? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Affari tuoi, Lupo e Thanat vengono pagati? Ecco il cachet dei due opinionisti

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications