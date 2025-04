Omaggio sentito di Lorenzo Jovanotti per Papa Francesco durante il suo concerto a Roma: cosa ha detto il cantautore.

Lorenzo Jovanotti ha voluto lasciare un ultimo saluto a Papa Francesco durante un suo concerto a Roma, nel corso del tour Palajova 2025. Un omaggio semplice ma sentito, da parte di un cantautore che ha sempre messo una certa dose di spiritualità nella sua arte, mostrandosi vicino al messaggio sociale della Chiesa. Lo stesso di cui si è sempre fatto portatore anche Francesco. Ma cosa avrà mai detto Jovanotti durante il suo concerto? E perché mai il video nel quale lascia quel bellissimo messaggio per Francesco sta facendo il giro del web? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

