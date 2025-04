Altro che spoiler! A Pechino Express, le anticipazioni sui Complici si sono rivelate un colossale depistaggio.

Altro che spoiler: a Pechino Express sembra di stare in un thriller con colpo di scena a sorpresa in grado di far arrabbiare i telespettatori! La puntata del 17 aprile ha mandato in tilt i fan, convinti che i Complici — alias Dolcenera e Gigi Campanile — avessero già le valigie pronte per tornare a casa. Almeno, così dicevano le anticipazioni circolate con sicurezza da “fonti attendibili”. E invece? Niente di tutto questo. Le anticipazioni sono infatti state smentite in blocco e sul web è scoppiato il delirio: tra chi grida al depistaggio strategico e chi si sente “tradito” dalle indiscrezioni, una cosa è certa… a Pechino non si eliminano solo le coppie, ma anche le certezze dei fan! E chi si era già preparato a dire addio a Dolcenera e Campanile è rimasto deluso. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

