A Pechino Express, le anticipazioni sui Complici si sono rivelate sbagliate. Il web esplode tra confusione e accuse di depistaggio.

La puntata di Pechino Express andata in onda il 17 aprile ha lasciato tutti a bocca aperta tra spoiler e un possibile depistaggio della produzione… A scatenare il caos tra i fan del programma è stato un presunto spoiler circolato nei giorni scorsi, che aveva come protagonisti i Complici, la coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile. Se il loro destino sembrava già scritto, il gioco ha invece preso una piega completamente diversa. E, per questo motivo, il web è letteralmente esploso tra delusione, sorpresa e sospetti di depistaggio.

Pechino Express: tra Spoiler e depistaggio c’è chi si arrabbia sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Pechino Express andata in onda il 17 aprile ha fatto discutere per quello che sembrava essere uno spoiler delle anticipazioni ma che in realtà è sembrato più un depistaggio.

I Complici (Dolcenera e Gigi Campanile) sono arrivati secondi in questa settima tappa dietro alle Sorelle (Samanta e Debora Togni). A dover lasciare il programma, invece, sono stati i Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci).

Ebbene, tutti erano convinti che la coppia eliminata sarebbe stata quella formata da Dolcenera e Campanile. Almeno secondo le anticipazioni che erano state diffuse la settimana scorsa.

E invece sul web è montata la rabbia dei telespettatori, tra un “Non solo ci hanno illuso con le anticipazioni ma i complici arrivano anche secondi” e un “No però raga io mi ricordo Costa nelle anticipazioni che diceva che forse i Complici non potevano andare in Nepal me lo ricordooooo“. E ancora: “Comunque ci hanno solo illuso con le anticipazioni sono NERAH“.

Photo Credits: Shutterstock