Ospite di Chiambretti, Pif conquista il pubblico con un appello al voto, arma fondamentale nella lotta alla mafia.

Ospite a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, Pif ha catturato l’attenzione del pubblico con un potente messaggio sul voto. Durante la puntata, il regista siciliano ha affrontato un tema delicato come la mafia, partendo da una forte riflessione in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. Con il suo consueto stile ironico e incisivo, ha sottolineato l’importanza della partecipazione democratica come strumento cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata, conquistando l’approvazione del pubblico e suscitando un vivace dibattito. Un intervento applaudito, che ha reso la puntata particolarmente significativa e memorabile. Ma cosa ha detto di preciso? Se te lo sei perso, non ti resta che scoprirlo con noi nel nostro nuovo video!

Leggi anche: — Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ‘bacchetta’ i telespettatori: ‘voi che sapete tutto sul delitto di Garlasco, informatevi pure…’

photo credits: Kikapress