La proposta di matrimonio di Antonio Panico a Valentina Riccio durante l’ultima puntata di Temptation Island non è qualcosa di nuovo.

Il gesto romantico andato in scena nell’ultima puntata di Temptation Island ha già fatto discutere, emozionare e dividere il pubblico, ma soprattutto ha fatto notizia per un altro motivo: non sarebbe una prima volta che va in scena una proposta di matrimonio. Proprio così. La proposta di Antonio a Valentina, trasmessa durante la puntata del 29 luglio, non è affatto un unicum nella storia del programma. O almeno, non lo è se la vediamo da un certo punto di vista. La memoria collettiva, spesso corta quando si parla di reality, potrebbe sorprendersi nel riscoprire episodi simili accaduti in passato. Ma dove e quando? E soprattutto: in quale forma? Scopriamolo insieme.

Temptation Island: la proposta di Antonio e Valentino non è una novità

Sono già diventate virali le immagini di Temptation Island, dove, durante la puntata del 29 luglio scorso, Antonio Panico ha sorpreso Valentina Riccio con una proposta matrimonio al falò finale (con tanto di scritta in napoletano “M’ vuò spusà?”, luci pirotecniche, inginocchiamento e anello).

A Temptation Island Italia non si era mai verificata una proposta di matrimonio nel corso del reality.

Nessuna delle edizioni precedenti – dalla prima del lontano 2014 – ha mai visto andare in scena una proposta di matrimonio come parte del format televisivo, né durante i falò né in altri momenti del programma.

Alcune coppie, in realtà, si sono poi sposate dopo loro partecipazione (come Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo nel 2016, o Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, che si sono poi separati), ma le rispettive proposte non sono mai avvenute durante le riprese.

Tuttavia, una proposta di matrimonio in diretta l’hanno fatta altri due protagonisti di Temptation Island, sebbene in un’altra trasmissione: Pomeriggio Cinque.

Nel giugno 2015, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto – dopo essere nati come coppia a Uomini e Donne e aver partecipato a Temptation Island – sono stati protagonisti di un’altra proposta di matrimonio in diretta televisiva proprio nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso!

