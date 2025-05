Salta la puntata finale di Che Dio ci Aiuti per l’elezione del Papa: la Rai cambia palinsesto e i fan in attesa insorgono sui social.

L’8 maggio resterà nella storia per l’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV: ma se da una parte il mondo cattolico esultava per la fumata bianca, dall’altra il pubblico televisivo italiano ha avuto tutt’altro tipo di reazione a causa del rinvio della puntata finale di Che Dio ci aiuti. A causa della diretta speciale del Tg1 dedicata al conclave, la fiction con Francesca Chillemi non è andata in onda come previsto, lasciando i fan delusi e infuriati e in attesa di una nuova data di messa in onda ancora da confermare…

La puntata finale di Che Dio ci aiuti salta dopo la fumata bianca: le proteste dei fan

Mentre il mondo cattolico celebrava la fumata bianca dell’8 maggio, la Rai si è ritrovata a sconvolgere i palinsesti televisivi per dedicarsi pienamente all’elezione del nuovo pontefice, Leone XIV.

La notizia della nomina del nuovo Papa è stata data live da Alberto Matano a La Vita in Diretta e poi approfondita immediatamente dal Tg1 in edizione straordinaria, cancellando tutto il resto della consueta programmazione​ del primo canale. È così saltata sia L’Eredità, sia il gameshow di Affari Tuoi ma, soprattutto, la puntata finale di Che Dio ci Aiuti, la fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra…

Il cambio di programmazione ha fatto infuriare tutti i telespettatori che attendevano l’ultimo appuntamento con le suore del Convento degli Angeli, anche perché la nuova data di messa in onda non è stata ancora comunicata.

E i commenti sui social sono stati terribili. Tra un “Io disperata sul divano che apprendo la notizia che stasera non andrà in onda l’ultima puntata” e un “Hanno spostato il finale di Che Dio ci Aiuti 8. Sono furiosaaaaa. Io dovevo vedere una bambina nascereeee“, c’è chi addirittura scrive “Ho proprio voglia di tirare giù tutto il calendario“, oppure “aspettavo la puntata da una settimana, e questi devono eleggere il Papa proprio oggi ma si può??”

Photo Credits: Shutterstock