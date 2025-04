A Avanti un altro il tempo sembra essersi fermato: in onda tutto in replica. I fan fremono e sul web monta la protesta.

Colpo di scena (annunciato) nel preserale di Canale 5: Avanti un altro continua ad andare in onda, ma solo in replica. Mentre i fan speravano in nuovi siparietti comici, botta e risposta esilaranti e personaggi surreali, la rete ha scelto di tenere in standby il programma di Paolo Bonolis. Inutile dire che la decisione ha scatenato malumori, scontenti e un pizzico di delusione tra gli spettatori più affezionati. Il “giallo delle repliche” continua a tenere banco, almeno fino al 12 maggio, quando – come nei migliori finali di stagione – tornerà Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. Ma fino ad allora, sarà tutto un déjà vu? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Maria De Filippi e la proposta inaspettata a Paolo Bonolis: ci andrà veramente?

Photo Credits: Kikapress