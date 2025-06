Affari Tuoi si avvicina alla pausa estiva: scopri quando andrà in onda l’ultima puntata e cosa vedremo al suo posto su Rai 1.

Sta per calare il sipario su questa edizione di Affari Tuoi, il fortunato game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino che ha dominato l’access prime time per tutta la stagione. Dopo mesi di ascolti record e puntate molto seguite, il programma si prepara a salutare il suo pubblico per la consueta pausa estiva. Intorno alla data dell’ultima puntata si sono susseguite tantissime indiscrezioni, alcune delle quali parlavano di un possibile prolungamento, ma la Rai ha fatto chiarezza e fissato una data di chiusura. E mentre il pubblico si domanda quando andrà in onda l’ultima sfida con i pacchi, cresce anche la curiosità su cosa verrà trasmesso al suo posto. Cosa succederà nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress