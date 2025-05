Floriana Secondi rivela quanto ha davvero guadagnato dopo il Grande Fratello. Un successo travolgente nei primi anni 2000…

Floriana Secondi è tornata a far parlare di sé dopo l’intervista rilasciata da Francesca Fagnani a Belve, nella quale ha ripercorso la sua esperienza come vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Era il 2003 e la sua esplosiva personalità conquistò il pubblico, trasformandola in uno dei volti più noti della TV dell’epoca. Ma cosa è successo davvero dopo la vittoria? E, soprattutto, quanto ha guadagnato realmente Floriana con il Grande Fratello? A confessarlo è stata direttamente lei…

Floriana Secondi: quanto ha guadagnato realmente con il Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’abbiamo rivista a Belve nella puntata del 20 maggio, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, ma quanto ha guadagnato davvero dalla partecipazione al reality show?

Nel lontano 2003, Floriana diventò un piccolo caso televisivo, trasformandosi in uno dei personaggi televisivi più amati della prima edizione del programma condotta da Barbara d’Urso.

All’epoca si aggiudicò quindi il montepremi di 243.516 euro. Ma non finisce qui.

A Belve ha rivelato: “È una vergogna quello che sto per dire, è imbarazzante. Per una serata sola mi pagavano anche 20 mila euro per mezz’ora in discoteca. Adesso vado a prendere mille, mille e cinquecento se mi dice bene“.

Insomma, sicuramente nella prima metà degli anni ’00 le cifre erano veramente da capogiro! Basta fare qualche conto a mente per capire che, in un paio di stagioni, si è sicuramente portata a casa un bel gruzzoletto!

