Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani sono due presenze fisse ad Affari Tuoi, ma vengono pagati? Scopri quanto percepiscono.

Chi segue Affari Tuoi puntata dopo puntata sa bene che ci sono due volti fissi che affiancano Stefano De Martino nel popolare gioco dei pacchi: Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani. I due opinionisti sono diventati veri e propri personaggi cult del programma, facendosi sempre più centrali nelle dinamiche dello show, tra consigli ai concorrenti, battute, momenti virali e siparietti con il conduttore. Ma la domanda che in molti si fanno è: vengono pagati per la loro presenza in studio? E se sì, quanto guadagnano davvero? Andiamo a scoprire insieme qual è la verità. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock