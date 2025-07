Raoul Bova protagonista su Canale 5 con Buongiorno, Mamma! 3: Mediaset cavalca i gossip estivi per puntare ancora sull’attore?

Raoul Bova torna al centro della scena, e stavolta per motivi diversi dalle sue relazioni personali: Mediaset ha infatti scelto di puntare proprio sull’attore per aprire la nuova stagione televisiva con la terza stagione di Buongiorno, Mamma!, sfruttando anche l’eco mediatica che lo sta circondando questa estate. Ma si tratta davvero di una scelta effettuata per cavalcare l’onda lunga del gossip su lui, Rocío Muñoz Morales e Martina Ceretti? Scopriamolo insieme.

Mediaset punta su Raoul Bova per sfruttare il gossip al lancio della nuova stagione?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’estate è stata dominata dal gossip su Raoul Bova e Mediaset ha deciso di giocarsela come carta.

Se l’attore è stato recentemente al centro di notizie (e audio diffusi da Fabrizio Corona) riguardanti la sua vita privata, tornerà ad essere il volto principale di Buongiorno, Mamma!, la fiction che da anni racconta le vicende della famiglia Borghi.

La scelta sembra non essere affatto casuale: il personaggio di Guido tornerà in scena proprio mentre l’attenzione mediatica su Bova è altissima, e l’intreccio della serie promette momenti emotivamente intensi.

Il colpo di scena più atteso? La morte di Anna, la “mamma” del titolo, che dopo il risveglio dal coma nella seconda stagione, uscirà di scena definitivamente.

Insomma, se già stiamo vedendo Raoul Bova praticamente dappertutto, ci toccherà vederlo in televisione anche all’avvio della nuova stagione. Subito protagonista. Il tempismo, d’altronde, non fa che alimentare i mormorii sulla vera ragione di questa messa in onda. Ma, alla fine, lo sappiamo: the show must go on, sempre e comunque. Almeno consoliamoci pensando che lo rivedremo nei panni che – oltre tutte le polemiche – meglio gli si addicono, ovvero quelli dell’attore!

Photo Credits: Kikapress