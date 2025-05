Pino Insegno fa scatenare le polemiche ancor prima dell’inizio di Reazione a Catena a causa di una battuta su Sinner e un discutibile spot…

Il ritorno di Reazione a Catena su Rai 1 è previsto per il prossimo 8 giugno, ma fa già discutere. E al centro della bufera c’è lui: Pino Insegno. Dopo mesi di silenzio, il conduttore è riapparso con una conferenza stampa e uno spot televisivo che hanno acceso un’ondata di polemiche. Anche perché lo stesso attore e doppiatore ci ha messo del suo, prima facendo una battutina su Sinner che in molti hanno interpretato come uno scherzo di cattivo gusto. Poi perché nello spot promozionale del programma interpreta un personaggio che in tanti considerano assai fuori luogo, specie nel 2025. Ma cosa sarà mai successo? E cosa avrà combinato davvero Pino Insegno per tirarsi addosso tutte queste polemiche? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Reazione a catena, Rita Dalla Chiesa difende Pino Insegno: cosa risponde su X a un utente che lo critica

Photo Credits: Kikapress