Renzo Arbore ha sorpreso tutti con una telefonata in diretta a Domenica In, portando una nota dolce e malinconica.

A Domenica In, il 4 maggio, è andata in scena una puntata tutta all’insegna dei ricordi e delle emozioni: ospite in studio Milly Carlucci, che ha ripercorso i suoi esordi in TV e il legame con Renzo Arbore, con cui tutto cominciò nel 1977. Proprio nel mezzo della diretta, Arbore ha sorpreso tutti telefonando a Mara Venier. Il pubblico ha ascoltato una voce affettuosa e nostalgica, con un pizzico di malinconia che ha reso il momento ancora più toccante. La sua chiamata, arrivata in punta di piedi, ha strappato sorrisi, ricordi e anche qualche riflessione sul tempo che passa e sull’amicizia che resta. Ma cosa ha detto di preciso? Se te lo sei perso, scoprilo con noi nel nostro nuovo video!

