A Belve, Sabrina Impacciatore ha evocato lo spirito di Flavia Vento: tra sciamani, magia e ironia, è rispuntato un momento cult della TV.

La nuova stagione di Belve è partita con un “incantesimo”. Sul divanetto di Francesca Fagnani si è seduta Sabrina Impacciatore, e in men che non si dica si è aperto un portale verso mondi paralleli, fate, sciamane e richiami cosmici. Tra un racconto e l’altro, l’attrice non ha resistito: è bastato un accenno a certe opinioni un po’ “alternative” per evocare lo spirito inconfondibile di Flavia Vento. Ma si è trattato di un omaggio o di semplice autoironia? O forse, visto il tema, si è trattato di un rito propiziatorio? Di certo è stato un momento che ha riportato tutti alla memorabile intervista dello scorso novembre che ha fatto storia nel regno delle Belve. E ancora una volta, la magia ha fatto effetto. Ma cosa avrà mai detto Sabrina Impacciatore? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Belve, Flavia Vento non chiede scusa per il gossip su Totti, la reazione da vera signora di Ilary Blasi su quel presunto flirt

Photo Credits: Kikapress