A Belve, Sabrina Impacciatore ha citato l’intervista a Flavia Vento. Un flashback inaspettato che ha riportato alla mente momenti memorabili.

La nuova stagione di Belve è ripartita con un’intervista che ha già fatto parlare di sé: ospite della prima puntata, Sabrina Impacciatore ha saputo unire autoironia e intelligenza pungente, regalando momenti esilaranti e spunti inaspettati, citando anche Flavia Vento. L’attrice ha infatti fatto riferimento a una vecchia e ormai iconica intervista alla showgirl. Ma cosa avrà mai detto a riguardo? E perché mai avrà citato un momento così cult della storia del programma di Rai Due?

Sabrina Impacciatore torna a citare Flavia Vento a Belve

La dodicesima stagione di Belve è cominciata con il botto, ovvero con un’intervista a Sabrina Impacciatore che non ha potuto fare a meno di citare una vecchia intervista, ovvero quella che Francesca Fagnani ha fatto a Flavia Vento.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha parlato delle sue passioni: fate, gnomi e magia. E quindi non ha potuto fare a meno di citare l’intervista del 19 novembre 2024.

Quando infatti ha citato un’amica sciamana e un sensitivo congolese ha detto: “Lo so che sembro Flavia Vento“, facendo scatenare tutto il popolo del web.

A Belve, infatti, Flavia Vento aveva parlato a sua volta di questioni ‘magiche’, raccontando episodi come: “A un anno andavo nell’anno, nuotavo a un anno perché in un’altra vita sono stata una sirena e mi sono anche ricollegata alla maga Circe“.

E sui social i commenti non hanno potuto fare a meno di esplodere, con parole come “C’è del Flavia Vento in questa intervista sto amando tutto” e soprattutto “l’intervista di Flavia Vento ha segnato un prima e un dopo in questo programma“.

Photo Credits: Kikapress