Durissimo scontro all’Isola tra Jasmin e Chiara Balistreri. Interviene anche Simona Ventura, mentre la madre di Chiara assiste sconvolta in studio.

All’Isola dei Famosi è esploso un durissimo scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri, in un momento che ha scioccato pubblico e studio. Jasmin ha infatti lanciato pesanti accuse contro Chiara, nota per il suo impegno contro la violenza sulle donne, mettendo in discussione la sincerità della sua storia personale. Un attacco che ha gelato tutti, soprattutto quando la madre di Chiara, presente in studio, è apparsa visibilmente provata. A prendere posizione è stata anche Simona Ventura, che ha rotto il silenzio per difendere con forza Chiara, sottolineando la gravità delle parole pronunciate e ribadendo il valore del suo messaggio. Un momento che ha lasciato il segno nella puntata.

Photo Credits: Kikapress