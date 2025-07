Dopo un periodo lontano dai riflettori, Soleil torna in tv e commenta con eleganza tagliente uno dei casi più discussi del gossip italiano.

Dopo un periodo di silenzio legato alla dolorosa perdita della madre Wendy Kay, Soleil Sorge è tornata in televisione. Ospite dell’ultima puntata di Estate in diretta su Rai Uno, l’ex gieffina e opinionista ha sorpreso il pubblico commentando una delle notizie più discusse degli ultimi giorni: la sentenza del tribunale civile di Roma che ha stabilito l’“affido condiviso” dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Con una battuta tagliente, Soleil ha aperto il suo intervento dicendo: “I figli crescono e gli orologi si rivalutano”. Una frase che ha strappato una risata allo studio, ma che introduceva una riflessione molto più seria. Sorge ha infatti ricordato come, essendo cresciuta in una famiglia separata, sappia cosa significhi litigare per la custodia di un figlio e ha espresso un certo sconcerto nel vedere oggetti di lusso trattati con simile attenzione legale.

Il riferimento è alla decisione dei giudici di Roma che, valutando la disputa su quattro Rolex del valore complessivo di circa 80.000 euro, hanno optato per un’alternanza nell’utilizzo degli orologi tra Totti e Blasi. Soleil ha definito la situazione “surreale”, sottolineando quanto sia triste constatare che oggi certi rapporti sembrino dare più importanza ai beni materiali che ai legami umani.

Foto: Kikapress