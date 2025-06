Nuovi nomi, vecchie voci e la Rai che osserva: la vita privata di De Martino fa più audience di Affari Tuoi.

Tra pacchi e ascolti da record, il vero “gioco” di Stefano De Martino sembra essersi spostato fuori dallo studio di Affari Tuoi. Complice l’estate e qualche paparazzata ben assestata, il conduttore campano è finito nuovamente al centro del gossip. A far parlare è la girandola di nomi femminili accostati a lui, tra presunte fidanzate e amicizie ambigue.

Nel corso delle ultime settimane, De Martino è stato collegato a ben 5 donne: Gabriella Spagnuolo, Luciana Montò, Caroline Tronelli, Angela Nasti e la sua storica ex Gilda Ambrosio. Tutte, però, sembrano avere in comune più la vicinanza al suo giro di amici che un legame sentimentale vero. Gabriella, ad esempio, è fidanzata con un altro e amica di lunga data del suo entourage. Luciana, stylist napoletana, lo considera “un fratello maggiore”. Caroline, ancora più giovane, è la figlia di amici di famiglia e i famosi scatti con De Martino erano privati e innocenti. Quanto a Gilda, le foto mano nella mano che hanno fatto il giro dei social non sembrano indicare un ritorno di fiamma, ma piuttosto una consolidata amicizia. Angela Nasti? Qualche foto insieme, ma nulla di più.

In tutto questo, pare che De Martino si diverta a non chiarire, lasciando che il pubblico “giochi” con le ipotesi. Una scelta consapevole? Forse. Ma alla Rai, secondo alcune indiscrezioni, questo clima non è stato apprezzato del tutto. Da Viale Mazzini sarebbe partito un invito, informale e non ufficiale, a gestire con più discrezione l’esposizione della vita privata, soprattutto considerando il ruolo sempre più centrale di conduttore nell’access prime time della rete ammiraglia.

Foto: Kikapress