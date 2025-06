Stefano De Martino ha svelato qual è stata la puntata più emozionante di questa stagione di Affari Tuoi. Scopriamo insieme qual è.

Siamo ormai verso la fine di una stagione da record per Affari Tuoi, al termine della quale Stefano De Martino ha deciso di raccontare al pubblico qual è stata, almeno per lui, la puntata più toccante dell’intera edizione. Lo ha fatto durante un incontro pubblico al Festival della Tv di Dogliani, dove ha riflettuto sul successo del programma e sul suo tono sempre autentico. Tra migliaia di momenti vissuti in studio, uno in particolare è riuscito a colpirlo nel profondo: una puntata apparentemente semplice, ma ricca di umanità, che rappresenta – secondo il conduttore – la vera essenza del game show. Una scelta che dice molto anche sullo stile che De Martino ha voluto imprimere alla trasmissione. Ma di quale puntata si tratta? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai