Ad Affari Tuoi del 17 giugno, Stefano De Martino dice “sei un venduto!” e fa impazzire il pubblico. Ma a chi era rivolta la frase?

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 17 giugno, ad un certo punto Stefano De Martino ha esclamato una frase forte, un inaspettato “sei un venduto” che ha mandato in visibilio il pubblico del game show di Rai Uno. Ma nei confronti di chi ha pronunciato quella frase? E per quale motivo?

Leggi anche: — Affari Tuoi: di chi è Gennarino, il cane mascotte che sta conquistando il pubblico?

“Sei un venduto”: cosa ha detto Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 17 giugno ha visto giocare Francesco per la Toscana.

Protagonista assoluto, però, è stato ancora una volta Gennarino, il cagnolino mascotte del programma.

Quando De Martino lo ha fatto entrare in studio, ha dato vita come al solito ad un simpatico siparietto, partito sin dal momento in cui il conduttore ha cominciato a chiamarlo.

Gennarino, però, è rimasto fermo in un angolo della stanza, mentre Stefano si sgolava: “Vieni qua, fai vedere che cosa abbiamo imparato! Dammi la pallina! Io lo so che cosa vuoi tu, tu vuoi questa!”

A quel punto, ha afferrato una pallina che suona e, mentre la schiacciava, Gennarino è corso dal conduttore. Lì Stefano ha notato: “Sei un venduto! Sei un venduto!”

Gennarino ha quindi eseguito perfettamente i comandi del conduttore mostrando al pubblico di Rai Uno di essere del tutto in grado di camminargli tra le gambe mentre Stefano passeggiava per lo studio.

Momento esilarante a parte, la partita di Francesco non è andata certo per il meglio: dopo tre cambi di pacco, il concorrente ha perso il pacco da 30mila euro, pur tornando a casa con il premio da 10mila!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai