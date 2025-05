Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi incantano a Roma alla mostra “Dal Cuore alle Mani” di Dolce & Gabbana. Le foto fanno il boom sui social!

Una serata da sogno, tra arte, moda e celebrità. La mostra “Dal Cuore alle Mani” di Dolce & Gabbana, inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, ha subito conquistato l’attenzione di vip e appassionati. Tra i primi a condividere la loro esperienza esclusiva ci sono due volti amatissimi dal pubblico: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il ballerino e conduttore ha scelto di postare su Instagram una foto in cui posa con classe assoluta davanti a una parete decorata con le inconfondibili fantasie siciliane della maison. Look impeccabile, posa studiata e migliaia di like in poche ore. Alessia Marcuzzi, invece, ha mostrato ai suoi follower l’incanto della mostra attraverso un video che riprende gli straordinari lampadari in vetro e cristallo, vera e propria firma di stile dell’allestimento. Curioso di scoprire qualcosa di più? Guarda con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress