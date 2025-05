Ad Affari Tuoi del 1° maggio, Stefano De Martino ha scherzato con Alessio minacciandolo con un “ti do una capocciata”.

Nella puntata di Affari Tuoi del 1° maggio, a giocare è stato Alessio dall’Umbria che, però, ha causato la reazione di Stefano De Martino: il conduttore, ad un certo punto, ha addirittura minacciato il concorrente con un “ti do una capocciata“. Ma cosa lo avrà mai spinto ad andare così tanto oltre? E, soprattutto, come hanno reagito i telespettatori del programma?

Leggi anche: — Affari Tuoi, puntata difficile per Stefano De Martino? Il ‘sostegno’ del pubblico da casa

Stefano De Martino duro con il concorrente: ‘ti do una capocciata’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 1° maggio ha giocato Alessio, concorrente dall’Umbria, accompagnato dalla mamma Federica.

Arrivato alla fine della partita, il concorrente è rimasto con tre pacchi: da 10 euro, da 20mila euro e da 300mila euro. Il dottore ne ha offerti 53mila e, di fronte ai dubbi del concorrente, il conduttore ha avuto qualcosa da ridire.

“Questa cosa mi fa infervorare, quando i concorrenti dicono ‘io lo so che ho i 300mila ma accetto’. No! Questo non lo accetto – ha esordito Stefano De Martino – io ho rispetto dei soldi, del lavoro e dei 53mila. Se tu mi dici ‘io ho paura di non avere i 300mila e accetto’ io ti do i bacetti e ciao. Se tu mi dici ‘io so di avere i 300mila’, ti do una capocciata!”

Alessio ha quindi accettato i 53mila e, contro il suo pronostico, nel pacco ne aveva solo 20mila. Nel frattempo, però, sui social in tanti si sono divertiti per quella reazione di De Martino.

Tra uno “Stefano stasera sta sbroccando male” e uno “Stefano pieno e saturo“, c’è anche chi scrive “Stefano ha accumulato così tanto nelle ultime puntate che alla fine ha sbroccato malissimo. e onestamente dopo tutti sti numeri, sogni, nipoti, cugini, ca..i e mazzi ha aspettato pure troppo per sbroccare“.

Photo Credits: Kikapress