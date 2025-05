Stefano Martino e il dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, protagonisti di una simpatica scenetta nel dietro le quinte del game show.

Simpatico siparietto in scena ad Affari Tuoi con protagonisti Stefano De Martino e Pasquale Romano, il famigerato dottore del game show dei pacchi di Rai Uno. Dietro le quinte, il conduttore e l’autore, hanno mostrato nelle Instagram Stories del buon Stefano una simpatica scenetta, nella quale si sono rivelati ancora una volta nella loro vena più simpatica e dai tratti comici. Tanto che, ad un certo punto, De Martino non ha potuto fare a meno di dire che il dottore “Se la suona e se la canta”. Ma per quale motivo avrà pronunciato quella battuta? Se vuoi provare a scoprirlo con noi, non devi far altro che guardare il nostro nuovo articolo!

LEGGI ANCHE:– Maria de Filippi sfida Stefano de Martino? La mossa di Canale 5 per contrastare il successo del conduttore RAI

https://www.lolnews.it/showbiz/maria-de-filippi-stefano-de-martino/

Photo Credits: Kikapress