Stefano De Martino nella bufera: feste private nella villa di Posillipo avrebbero infastidito i vicini. Il gossip impazza.

Non sono i suoi programmi TV a far parlare di lui stavolta, ma una serie di indiscrezioni che circolano con insistenza sempre maggiore. Stefano De Martino è finito al centro del chiacchiericcio per alcune feste private che avrebbe organizzato nella sua elegante villa affacciata sul mare di Posillipo, a Napoli. Gli eventi, che sembrerebbero essere stati piuttosto vivaci, avrebbero provocato più di un malumore tra i vicini. E mentre il gossip impazza, il conduttore resta in silenzio, alimentando ancor di più la curiosità dei suoi fan. Ma cosa lamentano di fatto i vicini del buon Stefano? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Vip in discoteca, ecco il cachet di Stefano De Martino

Photo Credits: Kikapress