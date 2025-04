Elisabetta Gregoraci scherza sull’imitazione di De Martino e scatena il gossip: “Mi piace più dell’originale”. Solo ironia o qualcosa di più?

Un commento all’apparenza ironico ha riacceso le luci del gossip su un rapporto lavorativo che, a quanto pare, non è mai stato troppo idilliaco. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua collaborazione a Made in Sud con il duo comico Gigi & Ross, e tra le righe non ha risparmiato una stoccata a Stefano De Martino.

“La coppia è affiatata e io mi infilo con grazia”, ha raccontato, riferendosi a Gigi & Ross. Ma è la battuta successiva ad aver attirato l’attenzione: “Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino, mi piace più dell’originale”. Un’affermazione apparentemente scherzosa, ma che molti hanno letto come una frecciatina ben mirata al conduttore napoletano.

Non è un mistero, infatti, che tra Gregoraci e De Martino non ci sia mai stata particolare sintonia. I due hanno condiviso la scena in una passata edizione del programma comico, ma il feeling non sembrava brillare. E se la battuta dell’ex moglie di Briatore fosse il riflesso di un’antipatia rimasta latente?

Anche De Martino, in passato, aveva commentato l’imitazione che lo vedeva protagonista, spiegando con garbo che gli attribuiva una “spocchia” e una “cattiveria” che non gli appartengono, cercando di ridimensionare il tutto con ironia.

Nonostante le frecciate, Stefano De Martino continua a collezionare successi: Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi sono diventati due cavalli di battaglia che lo confermano come uno dei volti più solidi della Rai. Il pubblico lo premia per la spontaneità, la simpatia e una capacità di improvvisare che pochi hanno.

Gregoraci, invece, ha scelto uno stile più sobrio e formale nella conduzione. E chissà che proprio questa differenza di approccio, tra leggerezza e rigore, non abbia creato nel tempo una distanza tra i due. Una cosa però è certa: anche una frase apparentemente innocua può diventare miccia perfetta per accendere nuove polemiche.

