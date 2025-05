Stefano De Martino ricorda il difficile periodo da inviato all’Isola dei Famosi: un’esperienza difficile, ma decisiva per la sua carriera.

Nel corso di un intervento al podcast di Marcello Sacchetta, Stefano De Martino è tornato a parlare di un capitolo della sua carriera che in molti avevano ormai archiviato. Era il 2018 quando, dopo anni da ballerino di Amici, venne scelto come inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi, in una delle edizioni condotte da Alessia Marcuzzi. Un’esperienza che, oggi, lo stesso conduttore descrive come una delle più complesse della sua vita professionale. Non solo per le difficoltà logistiche del reality, ma anche per l’enorme pressione e le aspettative che lo accompagnavano. Una prova impegnativa, ma che – come ha raccontato – ha rappresentato un passo fondamentale nel suo percorso verso la conduzione televisiva autonoma. Se vuoi scoprire cosa ha detto davvero, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

