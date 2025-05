Affari Tuoi: Stefano De Martino fa riferimento al matrimonio con Belen Rodriguez svelando che ‘non se ne intende’?

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 5 maggio, Stefano De Martino ha sfoderato tantissime battutte ma è una in particolare a far discutere: ancora una volta, infatti, le sue parole sembrano contenere più di un riferimento alla sua vita privata. Parlando con la coppia in gioco, impegnata nel gioco con delle dinamiche decisamente matrimoniali, il conduttore si è lasciato sfuggire un commento apparentemente innocente: “Io di matrimoni non me ne intendo proprio tanto“. Una frase che, vista la sua storia con Belen Rodriguez, ha fatto subito alzare le antenne agli spettatori più attenti. In molti ci hanno visto l’ennesima frecciatina autoironica alle sue nozze finite male con la showgirl argentina. Del resto, proprio pochi giorni fa, aveva scherzato anche sul costo delle nozze. Coincidenze? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress