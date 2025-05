La Rai dice stop a tre programmi di Stefano De Martino, ma non è una penalizzazione: scopri qual è il vero motivo.

Stefano De Martino, in quest’ultima stagione televisiva, è parso essere una sorta di Re Mida per la Rai, trasformando in oro tutto quello che ha toccato o anche solo sfiorato di striscio. Peccato però che, a quanto pare, la tv pubblica sembra essere pronta a chiudere alcuni suoi programmi. Anzi, per la verità, alcuni suoi progetti sono stati direttamente cancellati, senza che il pubblico televisivo abbia mai avuto la possibilità di vederli e di giudicarli. Ma per quale motivo, se Stefano De Martino sta andando così alla grande, la Rai ha preso questa decisione che sembra così assurda? Vi sembrerà strano, ma è un gesto volto a tutelare proprio il conduttore napoletano. Non ci credete? Scopriamo insieme il motivo guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress