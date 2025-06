Non c’è pace per La Volta Buona: i problemi tecnici bloccano il programma durante la diretta. I telespettatori scatenati.

Imbarazzo surreale a La Volta Buona: a causa di una serie di problemi tecnici, il programma si blocca due volte in diretta, lasciando i telespettatori davanti a uno schermo nero. E costringendo la Rai a mandare la pubblicità, prima di riportare in onda una Caterina Balivo visibilmente imbarazzata. Al rientro in studio la situazione si è normalizzata ma, nel frattempo, sul web si sono scatenati i commenti dei telespettatori del salotto pomeridiano di Rai Uno, alcuni dei quali sono stati decisamente cattivelli nei confronti del programma e della sua gestione. Ma cosa è successo davvero questo pomeriggio su Rai Uno? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

