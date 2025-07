Temptation Island: scoppia il caso delle coppie fake del cast del programma. Qual è la verità dopo le segnalazioni?

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire: l’appuntamento è per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. Ma anche senza ancora vedere le prime immagini, il programma è già al centro delle polemiche. Come accade ogni anno, infatti, tra voci di corridoio e commenti social, c’è chi mette in dubbio la genuinità dei protagonisti. Tra le accuse più ricorrenti, spicca quella secondo cui alcune delle coppie in gioco sarebbero “fake”, costruite ad arte per lo show o che si sono presentate senza voler in realtà risolvere un momento di crisi ma solo e soltanto alla ricerca di visibilità. Ma quale sarà la verità sul programma? Proviamo a scoprirla insieme guardando il nostro nuovo video.

