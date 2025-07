Denise è stata vista sola in spiaggia, in lacrime e senza Marco: un dettaglio che riaccende i sospetti sulla coppia.

Un pomeriggio in spiaggia, lontano dai riflettori ma non dagli obiettivi. Denise, tra le protagoniste dell’edizione in corso di Temptation Island, è stata fotografata a Fregene in compagnia di un’amica, visibilmente provata. Le immagini la mostrano senza il fidanzato Marco Raffaelli e, secondo alcuni testimoni, in lacrime. Un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto considerando il momento delicato vissuto dalla coppia nel programma.

Proprio in questi giorni, infatti, le anticipazioni raccontano di un avvicinamento tra Denise e il single Flavio Ubirti, con cui la ragazza sembra aver instaurato un legame sempre più intenso. Un feeling che non lascia indifferente Marco, protagonista di una reazione impulsiva durante il falò, culminata in un gesto plateale: ha rovesciato un tavolo per la rabbia. La fiducia tra i due, già minata da un tradimento passato di lui, sembra vacillare ancora di più.

Denise e Marco convivono da circa un anno e mezzo, ma lei ha sempre dichiarato di non essere riuscita a superare del tutto l’infedeltà subita. La loro partecipazione al programma nasce proprio da un bisogno: capire se c’è ancora spazio per fiducia e futuro. Nel villaggio, tuttavia, le attenzioni di Flavio e il suo approccio maturo sembrano far breccia nel cuore di Denise, mettendo Marco alle strette.

