Il falò tra Alessio e Sonia doveva chiarire tutto, ma qualcosa ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo a Temptation Island.

Durante il falò di confronto con Sonia, Alessio Loparco ha dato vita a uno dei momenti più strani (e discussi) di questa edizione di Temptation Island. Invece di fornire spiegazioni chiare o assumersi le proprie responsabilità, ha preferito addentrarsi in un monologo denso di frasi filosofiche e concetti confusi, che hanno lasciato la sua ex – e il pubblico – completamente spiazzati.

Fin dall’inizio Alessio ha messo in discussione l’intera relazione con Sonia, arrivando a dire di non sapere se l’avesse mai amata davvero. Secondo lui, partecipare al programma era l’unico modo per “scoprirlo”, altrimenti non si sarebbe nemmeno posto il problema. A complicare tutto, ha aggiunto che “il concetto di tempo non esiste” e che il dubbio, per sua natura, “contiene sia il sì che il no”, generando inevitabilmente confusione.

In uno dei passaggi più discussi, ha dichiarato che non avrebbe mai tradito Sonia solo perché non ne aveva avuto occasione, visto che passavano molto tempo insieme. Non contento, ha spiegato che non ha parlato della loro crisi con la madre per evitare che lei si opponesse alla sua partecipazione al programma. Il tutto, condito da osservazioni quasi spirituali sull’amore, l’orgoglio e la crescita personale.

Tra una citazione e l’altra, Alessio ha anche ribaltato la responsabilità sul percorso: “Tu hai capito cosa dovevamo fare qui?”, ha chiesto a Sonia, accusandola indirettamente di non averlo aiutato a trovare chiarezza. Il culmine è arrivato quando le ha chiesto perché non sia stata lei a fargli nascere la consapevolezza di amarla. Un momento che ha lasciato Sonia visibilmente disorientata.

In chiusura, Alessio ha affermato di voler iniziare un “percorso psicologico”, segno che forse qualcosa, almeno dentro di sé, lo ha toccato. Ma le sue parole, surreali e a tratti scollegate, hanno alimentato forti reazioni online: c’è chi lo accusa di manipolazione e chi, semplicemente, non ha capito nulla del suo discorso.

