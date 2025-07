Stasera comincia la nuova edizione di Temptation Island ma, in attesa dell’apertura del nuovo resort, Georgette Polizzi riapre una ferita mai del tutto guarita. In un’intervista, la stilista e designer ha definito la sua esperienza nel reality del 2016 una “caduta rovinosa”. E non solo per l’esposizione mediatica alla quale fu esposta, ma anche per le profonde conseguenze emotive che ha comportato. Ma cosa ha rivelato davvero su quel programma? E come stanno le cose adesso? Proviamo a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo credits: Kikapress