Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione inaspettata dopo i primi ascolti di Temptation Island: non era mai successo in questa stagione.

Mediaset, sempre attenta all’audience, ha ricevuto una conferma chiara da Temptation Island: la quattordicesima edizione ha debuttato col botto. La prima puntata ha raccolto una media di 3,45 milioni di spettatori con uno share del 27,8%, seguita da una crescita nella seconda (3,7 milioni, 29,6%). È il segnale che il pubblico apprezza ancora molto il format, tra fidanzati in bilico e momenti di tensione.

Davanti a dati così incoraggianti, Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione inedita. A differenza di altri reality – L’Isola dei Famosi, The Couple e La Talpa – che sono stati ridotti o addirittura cancellati, Temptation Island è stato scelto come unico programma da allungare. Un segnale forte: l’amministratore delegato di Mediaset ha riconosciuto il valore della trasmissione e ne ha approvato l’estensione, concedendo una deroga al trend generale di tagli.

Gli altri reality, infatti, non hanno vissuto lo stesso trattamento. La Talpa e The Couple sono stati etichettati da Berlusconi come “prodotti peggiori” e non ritorneranno nella prossima stagione 2025–2026. Temptation Island, invece, è stato riconosciuto come un contenuto forte, capace di attirare pubblico, senza rinunciare al tono leggero e coinvolgente. Per la prima volta in questa stagione televisiva, quindi, un reality riceve non solo fiducia, ma anche spazio extra nel palinsesto.

