Nathalie Caldonazzo ha svelato un lato nascosto di Temptation Island, poi ha cancellato tutto. Ma cosa aveva detto di così delicato?

Nathalie Caldonazzo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island Vip nel 2019, ha condiviso alcuni retroscena del programma. In un video social, diventato virale ma poi cancellato, ha raccontato cosa accade quando un concorrente decide di abbandonare anticipatamente il gioco. I contenuti sono stati rimossi poco dopo: ecco cosa aveva rivelato.

Secondo Nathalie, al termine di un falò anticipato, se un partecipante rifiuta di tornare nel villaggio o conclude il suo percorso prima della fine dei 21 giorni, non può tornare immediatamente a casa. Verrebbe portato in un albergo isolato, una sorta di “reclusione soft” fino alla conclusione dell’edizione.

Per Nathalie, i giorni lì “non passano mai”. Il concorrente rimarrebbe lontano da tutto. Niente telefono, TV, contatti esterni, e potrebbe uscire pochissimo, solo mezz’ora al giorno, accompagnato da una guardia. Stando alle sue dichiarazioni, il cibo verrebbe consegnato in stanza. Nathalie ha parlato di un’esperienza quasi claustrofobica: “puoi rischiare d’impazzire”, aveva dichiarato, sottolineando il terrore psicologico legato all’isolamento e all’incertezza su cosa accade nel programma.

Inoltre, durante questo periodo, il concorrente non saprebbe nulla di ciò che accade nel frattempo nel villaggio: non riceve notizie della propria dolce metà, né sa se si trova ancora lì o ha instaurato legami con i single. Un silenzio totale che amplifica il carico emotivo.

Il video, destinato inizialmente a spiegare direttamente la situazione a un concorrente dell’attuale edizione, Alessio Loparco, è stato però rimosso poco dopo dalla stessa Caldonazzo. Non sono chiare le ragioni – probabilmente per evitare polemiche o per decisione di moderazione – ma le sue parole hanno scatenato reazioni tra i fan.

