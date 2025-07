La proposta di Antonio a Valentina ha sorpreso molti, ma non è un caso unico: anche in passato a Temptation Island ci sono stati momenti simili.

Quella andata in onda durante l’ultima puntata di Temptation Island è stata una scena che ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori: una proposta di matrimonio in piena regola. Ma, contrariamente a quanto molti pensano, non si tratta affatto di un’eccezione nella storia del programma. Anzi, possiamo dire che non è un caso isolato. Alcuni fan più attenti e con buona memoria avranno forse già riconosciuto un filo rosso che collega questo momento ad altri, vissuti in passato da altre coppie protagoniste del reality. Ma quando sono avvenuti questi episodi? E in quale contesto? Vale la pena ripercorrere le edizioni precedenti per scoprire che l’amore – anche quello più plateale – non è certo una novità su questi schermi. Per scoprirlo insieme, non ci resta che guardare il nostro nuovo video.

