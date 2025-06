I video promozionali hanno acceso il dibattito online. Ma siamo davanti a un flop annunciato?

L’estate televisiva è alle porte, e con essa anche il ritorno di uno dei format più chiacchierati di sempre: Temptation Island. Ma quest’anno, ancora prima di iniziare, il programma si trova al centro delle critiche. Tutto è partito dalla pubblicazione dei primi promo ufficiali dedicati alle coppie protagoniste dell’edizione 2025, diffusi sui canali social della trasmissione. E mentre qualcuno ha accolto le clip con entusiasmo, moltissimi utenti hanno storto il naso.

Il motivo? Una sensazione diffusa di déjà vu. I commenti si sprecano: “Sembrano tutti usciti dallo stesso stampo”, “Ma è una parodia o è tutto vero?” scrivono molti. E in effetti, a guardare i video, sembra quasi che i casting abbiano selezionato dei personaggi perfetti per diventare meme ancor prima di entrare nel villaggio.

I dialoghi appaiono studiati a tavolino, le espressioni esasperate, le dinamiche sentimentali già viste: lui che ha “sbagliato ma vuole recuperare”, lei che “vuole capire se può ancora fidarsi”. Un copione fin troppo familiare. Ma il punto più criticato è un altro: l’assenza di autenticità. Molti utenti sospettano che le storie siano costruite ad hoc per creare scalpore, più che per raccontare davvero relazioni in crisi. La vera sfida sarà capire se le coppie sapranno conquistare davvero il pubblico o se quest’anno il programma rischia di inciampare in un clamoroso effetto boomerang.

LEGGI ANCHE:– Temptation Island 2025 si trasferisce in Calabria, quanto costa una sola notte nel nuovo resort calabrese

Foto: @bettisoldati @ufficiostampamediaset