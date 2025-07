Rosario sorprende tutti al primo falò di confronto con Lucia a Temptation Island: un gesto normale (fuori da lì). Ma cosa avrà fatto? Scopriamolo insieme.

Nel mare agitato delle emozioni di Temptation Island, ogni gesto pesa e lo fa davvero, ma quello compiuto da Rosario, fidanzato di 29 anni, manager e in coppia con Lucia, durante il loro primo falò, è riuscito a sorprendere davvero tutti. Non tanto per la gravità del gesto, quanto piuttosto per l’inusuale normalità con cui si è mostrato in un contesto che, di norma, non fa altro che esasperare tensioni e conflitti. Tanto che quel momento – che fuori dal programma sarebbe passato inosservato – davanti alle telecamere del villaggio ha assunto un peso tutto particolare. Ma cosa ha fatto Rosario per attirare così tanto l’attenzione? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

