Falò inusuale a Temptation Island: Rosario spiazza tutti con un gesto sorprendentemente normale. Ma cosa ha fatto davvero? Scopriamolo ora.

A Temptation Island va in scena un momento davvero inusuale che, fuori dal contesto del discusso programma di Canale 5, sarebbe abbastanza normale e che riguarda Rosario, fidanzato di Lucia, durante il loro primo falò di confronto. Ma cosa avrà mai combinato il manager 29-enne? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Leggi anche: — Temptation Island, il rito scaramantico di Maria de Filippi e Filippo Bisciglia: cosa fanno pochi minuti prima della puntata

Il gesto di Rosario a Temptation Island stupisce tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Temptation Island del 17 luglio, Rosario ha parlato della difficoltà di lasciarsi andare ed andare a convivere insieme a Lucia, motivazione che lo ha spinto a partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.

La cosa strana, però, è stata che – al momento del falò – per Lucia non c’è stato alcun video, segno che il ragazzo è seriamente innamorato di lei.

Ma a far commuovere i telespettatori è stato un altro gesto: durante il falò, Rosario non ha tirato via la bottiglietta d’acqua come hanno fatto quasi tutti gli altri concorrenti (e come ormai impone la tradizione del programma).

Il ragazzo ha infatti semplicemente afferrato la bottiglia per bere… Tanto che c’è chi scrive “Si commuove pure Filippo perché Rosario la bottiglietta d’acqua l’ha bevuta e non l’ha lanciata“.

E qualcuna, invece, ci prova dall’esterno scrivendo: “Io lo sapevo che Rosario sarebbe stato il migliore di questa edizione. Se con Lucia non va, io ci sono“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications