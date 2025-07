Tra le coppie più chiacchierate dell’edizione in corso di Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio sono stati in grado di attirare su di loro un’enorme attenzione, complice un percorso ricco di tensioni, scontri e momenti carichi di emozione. Hanno praticamente oscurato già tutte le altre coppie ma, dopo l’ultima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia, il loro falò di confronto ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, anche perché non ha chiarito del tutto se tra i due sia finita o meno. Anzi, tra reazioni contrastanti e dettagli ambigui nei loro profili social, i dubbi sono cresciuti. Stanno ancora insieme o si sono detti addio per sempre? La verità è ancora tutta da scoprire. Proviamoci insieme guardando il nostro nuovo video.

Leggi anche: — Temptation Island, non era mai successo prima: la decisione della produzione stupisce

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications