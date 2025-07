Una decisione inattesa, un confronto mancato e un probabile colpo di scena: cosa sta succedendo tra Sonia e Alessio.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, a tenere banco è il caso di Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Dopo aver visto dei video che l’avevano profondamente delusa, Sonia aveva chiesto un falò di confronto. Alessio però, in quel momento, aveva rifiutato l’invito ed era uscito dal villaggio. Una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca a Sonia e al pubblico.

Qualche ora dopo, però, Alessio ha cambiato idea. Ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter rivedere Sonia, ammettendo di essere partito in preda alla confusione e di aver bisogno ora di un confronto sincero. Ma questa volta è stata Sonia a voler prendere tempo.

Sonia ha deciso di non accettare subito l’incontro. “Mi ha fatto aspettare, ora voglio che aspetti lui”, ha detto con fermezza. E Filippo Bisciglia, perfettamente allineato con lei, ha comunicato ad Alessio che il falò non ci sarebbe stato, almeno per il momento.

Ma il vero colpo di scena per questa coppia potrebbe arrivare nella prossima puntata: secondo alcune segnalazioni condivise su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Sonia sarebbe incinta e il segreto potrebbe essere rivelato nelle prossime ore.

Foto: Red Communications